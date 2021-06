Corona in Niedersachsen: Delta-Variante 35 Mal nachgewiesen Stand: 12.06.2021 09:13 Uhr 35 Menschen haben sich in Niedersachsen bislang nachweislich mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert. Für Kontaktpersonen gelten schärfere Regeln.

Nach einzelnen Fällen Anfang Mai tauche die als besorgniserregend eingestufte Variante seit Ende Mai etwas häufiger auf, teilte das Landesgesundheitsamt (NLGA) am Freitag mit. So ist die Variante etwa in Braunschweig nachgewiesen worden. "Bei drei Erkrankten wurde durch Laboruntersuchung diese Mutation des Covid-19-Erregers identifiziert", teilte die Stadt mit. Schwere Symptome gebe es jedoch nicht. Weiter teilte die Stadt mit, dass für Personen, die Kontakt mit den Infizierten hatten, schärfere Regeln gelten würden - etwa eine zweiwöchige Quarantäne auch für Geimpfte und Genesene.

Inzidenz in Niedersachsen weiter gesunken

Nach RKI-Angaben bleibt die Variante Delta allerdings relativ selten. Ihr Anteil betrug im Zeitraum vom 24. bis 30. Mai 2,5 Prozent. Unterdessen entspannt sich das Infektionsgeschehen in Niedersachsen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Sonnabend erneut gesunken. Nach einem Wert von 11,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag der Wert am Sonnabend bei 10,4.

