Corona: Raucher riskieren laut Ärztekammer schweren Verlauf Stand: 22.09.2022 12:11 Uhr Mit sinkenden Temperaturen steigt jetzt wieder die Zahl der Corona-Infizierten. Die Ärztekammer Niedersachsen macht darauf aufmerksam, dass Raucher ein höheres Risiko für eine schwere Infektion haben.

"Rauchen erhöht zusätzlich das Risiko für einen schweren Verlauf im Falle einer Covid-19-Infektion", sagte Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker am Donnerstag in Hannover. Die Lungenfachärztin ermuntert deshalb Betroffene, im Hinblick auf den anstehenden Corona-Winter mit dem Rauchen aufzuhören. Anlässlich des 25. Deutschen Lungentags am 24. September warnt die Ärztekammer zudem vor weiteren Gefahren des Rauchens wie Lungen- und Bronchialkrebs und einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD).



Zahl der Raucher erstmals wieder gestiegen

Die Corona-Pandemie hat sich offenbar negativ auf das Rauchverhalten ausgewirkt: Erstmals seit den 80er-Jahren ist die Zahl der Raucherinnen und Raucher seit Beginn der Pandemie deutlich gestiegen. Das haben jüngste Umfragen wie die "Deutsche Befragung zum Rauchverhalten" ergeben. Zuvor war die Zahl stets leicht rückläufig. "Das ist eine erschreckende Entwicklung", sagte Wenker. Aktuell rauchen demnach etwa 34,5 Prozent der Deutschen ab 14 Jahren.

