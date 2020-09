Stand: 24.09.2020 16:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Land will Künstler finanziell unterstützen

Das Land Niedersachsen will selbständige Künstlerinnen und Künstler in der Corona-Krise ab sofort unterstützen und zum Teil Honorare vollständig übernehmen. Mit dem Programm "Niedersachsen dreht auf" soll nach Angaben von Kulturminister Björn Thümler (CDU) die Kulturszene in Niedersachsen wiederbelebt und neues kulturelles Leben ermöglicht werden. Zehn Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung, die Summe stammt aus dem im zweiten Corona-Krisenpaket verabschiedeten zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von 8,4 Milliarden Euro. "Unser Ziel ist es, kulturelle Aktivitäten Soloselbstständiger in einem möglichst unbürokratischen Verfahren in den kommenden Monaten zu fördern", sagte Thümler.

Maximal 30.000 Euro pro Projekt

Das Geld soll ausschließlich Solo-Künstlern für neue Projekte zu Gute kommen. Ihre Arbeiten, ihre Auftritte können mit bis zu 100 Prozent bezuschusst werden. Im Blick hat Thümler dabei besonders die regionale Kulturförderung, die von den sogenannten Landschaften und Landschaftsverbänden getragen und organisiert wird. Zuschüsse soll es auch im Bereich der kulturellen Bildung geben, also beispielsweise für Kulturprojekte oder musikalische Erziehung. Hier sollen Vertragsabschlüsse mit 60 Prozent gefördert werden. Die Fördersumme beträgt mindestens 1.500 Euro, höchstens 30.000 Euro. Weitere Informationen über die Förderkriterien gibt das Kultusministerium auf seiner Webseite.

