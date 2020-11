Corona: Forscher wollen Aerosol-Warnsystem entwickeln Stand: 13.11.2020 17:02 Uhr An der Universität Osnabrück hat am Freitag ein Forschungswochenende begonnen. Die Teilnehmer wollen ein Warnsystem für Aerosole entwickeln.

Wissenschaftler gehen inzwischen davon aus, dass diese feinsten Tröpfchen, die beim Ausatmen, Husten, Niesen und Sprechen entstehen, im Wesentlichen für die Übertragung des Coronavirus verantwortlich sind. Das Warnsystem soll später in Klassenräumen eingesetzt werden.

Zusammenhang zwischen Aerosolen und Kohlendioxid

Konkret sollen die Projektteilnehmer Systeme erfinden, die die Konzentration von Kohlendioxid in der Raumluft messen. Da es laut aktuellen Studien einen Zusammenhang zwischen Kohlendioxid und Aerosolen gibt, könnten die Systeme indirekt auch Hinweise auf den Aerosolgehalt geben. Die 50 Forscher haben bei der virtuellen Veranstaltung das Wochenende über Zeit, allein oder in Teams kostengünstige Warnsysteme zu entwickeln, so die Universität Osnabrück.

Was hilft gegen Ansteckungsgefahr über die Luft?

Wissenschaftler des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR) in Göttingen untersuchen momentan, wie wirksam Luftfiltersysteme sind, um die Gefahr von Corona-Infektionen beispielsweise in Klassenzimmern zu verhindern. Die Landesregierung hat bisher technischen Lösungen eine Absage erteilt. Sie setzt weiter auf regelmäßiges Stoßlüften.

