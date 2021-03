City-Rettungspaket kommt: Grünes Licht für "Hameln handelt" Stand: 11.03.2021 14:06 Uhr Als eine der ersten Städte im Land hat der Rat in Hameln am Mittwochabend ein Sonderprogramm für seine Innenstadt beschlossen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Entscheidung fiel einstimmig.

Es sind insgesamt 27 unterschiedliche Maßnahmen, mit denen Hameln seine Innenstadt wiederbeleben will. Zunächst geht es um der Kampf gegen den Leerstand: Die Stadt übernimmt für Händler und Gastronomen, die neu anfangen, für ein Jahr die Kaltmiete. Außerdem beteiligt sich die Stadt an den Renovierungskosten. "Es gibt den ein oder anderen, der sich vielleicht nicht traut, jetzt gerade in Corona-Zeiten ein Geschäft aufzumachen. Wir wollen dort Starthilfe geben, um gerade am Anfang, wo die Finanzen knapp sind, damit unter die Arme zu greifen", sagte Oberbürgermeister Claudio Griese (CDU) NDR 1 Niedersachsen.

Kosten von knapp 1,2 Millionen Euro

Darüber hinaus dürfen Straßencafés ihre Außenflächen gratis vergrößern. Geplant sind weiterhin zusätzliche Pop-Up-Spielplätze, ein Zirkuszelt und Verkaufsstände in der Fußgängerzone. Die Kosten für das städtische Konjunkturprogramm beziffert die Stadt auf knapp 1,2 Millionen Euro. Bei der Re-Finanzierung setzt das Rathaus nach eigener Aussage auch auf Unterstützung aus der Städtebauförderung und hofft zusätzlich darauf, dass Fördergelder für die Anmietung leer stehender Ladenlokale fließen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.03.2021 | 06:30 Uhr