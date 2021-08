Bundestagswahl: Benachrichtigungen werden ab heute verschickt Stand: 16.08.2021 02:00 Uhr Ab dieser Woche verschicken die Kommunen in Niedersachsen die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl am 26. September. Auch die Briefwahlunterlagen können damit beantragt werden.

Weil aber für jeden Wahlkreis eigene Stimmzettel gedruckt werden, kann es regional unterschiedlich sein, wie schnell die Briefwahlunterlagen tatsächlich verfügbar sind. Zum Beispiel haben Braunschweig und die Gemeinde Edewecht im Ammerland schon angekündigt, dass die Unterlagen erst nächste Woche zum Abholen bereitliegen.

Mehr Briefwählende erwartet

Niedersachsens Landeswahlleiterin Ulrike Sachs rechnet damit, dass sich in diesem Jahr mehr Menschen für die Briefwahl entscheiden. Ohnehin sei die Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler im Laufe der Zeit gestiegen. Aufgrund der Corona-Pandemie haben schon bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt mehr als doppelt so viele Menschen per Brief gewählt wie davor.

Kommunalwahl-Benachrichtigungen werden noch verschickt

In Niedersachsen hatten bei der vergangenen Bundestagswahl vor vier Jahren 22 Prozent der Wählerinnen und Wähler per Brief abgestimmt. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl finden in Niedersachsen auch Kommunalwahlen statt: Auch hierfür verschicken die Gemeinden aktuell noch die Benachrichtigungskarten.

