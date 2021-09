Aktionswoche soll ungeimpfte Niedersachsen mobilisieren Stand: 09.09.2021 09:00 Uhr Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen begrüßt die für kommende Woche geplanten Sonder-Impfaktionen des Bundes. Die KVN will insbesondere Menschen ohne festen Hausarzt erreichen.

Die KVN ruft alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte auf, sich an der Aktionswoche zu beteiligen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will mit einfachen Gelegenheiten mehr Menschen für die Corona-Impfung gewinnen. So soll die Impfung beispielsweise an Spielplätzen, in Sportvereinen oder auch auf Supermarkt-Parkplätzen angeboten werden. Fachleute wie der Virologe Christian Drosten sehen angesichts der relativ geringen Impfquote von bundesweit 61,6 Prozent im Herbst eine heftige vierte Infektionswelle auf Deutschland zukommen.

Angebote für Kurzentschlossene

Unter dem Motto "hier wird geimpft" sollen deshalb in der kommenden Woche verschiedene Angebote beworben und vernetzt werden. Damit wolle man vor allem diejenigen ansprechen, die keinen festen Hausarzt haben oder denen die Terminvergabe zu aufwendig ist, sagte der KVN-Vorsitzende Mark Barjenbruch.

Impfquote in Niedersachsen liegt über Bundesdurchschnitt

In Niedersachsen sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts aktuell 63,5 Prozent der Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Der stellvertretende KVN-Vorsitzende Jörg Berling wertet das als großen Erfolg. Aber auch er sagt: Es müssten noch mehr werden. Die Impfung sei der sicherste Weg, einen Schutz vor dem Coronavirus aufzubauen.

