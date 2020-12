Abstand halten unmöglich: Im Harz ist "die Hölle los" Stand: 29.12.2020 14:22 Uhr Auch am Dienstag haben sich zwischen Bad Harzburg und Torfhaus wieder Staus gebildet. Der Landkreis Goslar empfiehlt Besuchern, die Natur und den Schnee etwas abseits zu genießen.

Bereits seit Tagen strömen Besucher in den Harz. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, lässt sich am Wurmberg und in Torfhaus laut Polizei kaum noch der nötige Abstand einhalten. Das Problem: Reisen in den Harz sind nicht verboten. Die Beamten versuchen es deshalb mit Appellen an die Vernunft und rät den Menschen, zu Hause zu bleiben. Der Schnee habe sich ohnehin langsam in Matsch verwandelt. Bislang fruchten die Worte offenbar kaum.

Braunlage Tourismus will mehr Platz schaffen

Christin Wohlgemuth, Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes, sagte, sie fühle sie sich an normale Wintersporttage erinnert. Im Harz, sei "die Hölle los". Und die Lage könnte sich sogar noch verschärfen, da weiterer Schneefall angekündigt sind. Die Nationalparkverwaltung und die Stadt Braunlage haben angekündigt, dass dann auch die Langlauf-Loipen gespurt werden sollen. Trotzdem sei es das Ziel, nicht noch mehr Besucher anzulocken. Nach Angaben eines Sprechers der Braunlage Tourismus GmbH kämen die Touristen aber sowieso. Deshalb solle für die Besucher mehr Platz geschaffen werden, damit sie sich besser verteilen können.

Landkreis: Stark besuchte Ziele meiden

Selbst die Skiverleihe dürfen öffnen, da sie laut Landkreis nicht vom Corona-Betriebsverbot betroffen sind. Ein Sprecher rät Besuchern aber, die stark besuchten Ziele wie Torfhaus zu meiden die Natur und den Schnee stattdessen zum Beispiel auf den Wanderwegen etwas abseits zu genießen.

