So können Sie das NDR 1 Radio MV Weihnachtsgeld gewinnen Stand: 29.11.2023 18:21 Uhr Weihnachten steht vor der Tür, die ersten Türchen im Adventskalender werden geöffnet. Und was kann in der Vorweihnachtszeit nicht schaden? Natürlich: Geld für die Weihnachtsgeschenke.

Mehrmals am Tag legen die Moderatorinnen und Moderatoren von NDR 1 Radio MV Geschenke in den Sack. Sie merken sich, welche Gegenstände schon genannt wurden und melden sich am nächsten Morgen in der Stefan Kuna Show. Wenn Sie zwischen 6 und 7 Uhr den Aufruf hören, greifen Sie zum Telefon und wählen unsere Gewinnspielhotline (01375) 80 80 80 (14 Cent pro Anruf). Jeder richtig aufgezählte Gegenstand ist 100 Euro wert. Wer länger hört und möglichst viele Geschenke nennen kann, hat also die Chance, mehrere hundert Euro zu gewinnen.

Kleiner Tipp: Spielgemeinschaft gründen

Immer und überall NDR 1 Radio MV hören lohnt sich auf jeden Fall. Egal ob beim Plätzchenbacken, beim Adventskranz basteln, bei der Arbeit, im Büro, auf der Baustelle oder in der Werkstatt: NDR 1 Radio MV kann man hören, wo und wann immer man möchte! Einfach einschalten: über das Radio, die App oder den Computer. Bilden Sie doch bei Gewinnspielen wie diesen einfach mit Ihrem Verein, der Familie, den Freunden, den Nachbarn oder den Kollegen im Büro eine Spielgemeinschaft. So können Sie sicher gehen, dass Sie auch nichts verpassen. Und Freude teilen macht ja auch viel mehr Spaß.

Die Gewinne werden zur Verfügung gestellt von den Volksbanken Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern

