Stand: 09.05.2025 06:50 Uhr Mehrfamilienhaus evakuiert: Wohnung nach Brand in Schwerin unbewohnbar

Wegen eines Brandes im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz mussten in der Nacht zu Freitag 14 Bewohner aus einem Mehrfamilienhaus gerettet werden. Das Feuer war auf einem Balkon in der vierten Etage ausgebrochen. Durch den Funkenflug dehnte es sich auch auf die darunter liegenden Balkone aus. Die Schweriner Berufsfeuerwehr musste mit einem kompletten Löschzug anrücken. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen aber schnell unter Kontrolle bekommen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Allerdings wird der Gesamtschaden auf 100.000 Euro geschätzt. Außerdem ist die betroffene Wohnung in der vierten Etage unbewohnbar. Die Familie, die dort lebt, konnte bei Nachbarn unterkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 09.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin