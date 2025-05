Stand: 09.05.2025 07:00 Uhr Nordischer Klang: Jazznacht begeistert Publikum in Greifswald

Zahlreiche Gäste besuchten auch in diesem Jahr wieder die Schwedischen Jazznacht im Kulturzentrum St. Spiritus. Für den Nordischen Klang in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) spielten und sangen bereits am Mittwoch vor ausverkauftem Haus die Schwedinnen Anna Pauline und Irma Neumüller. Anna Pauline präsentierte die beliebtesten Lieder aus den Lindgren-Filmen als eine Verneigung vor dem Komponisten Georg Riedel. Das diese Lieder in ihrer Urform begeistert vom Publikum aufgenommen wurden, lag nicht zuletzt an Anna Paulines klaren und angenehmem Gesangsstimme, resümieren die Veranstalter. Auch Irma Neumüller konnte sich an diesem Abend in die Herzen der Zuhörer singen. Sie hat in den letzten Jahren in ganz Schweden gefeierte Konzerte gegeben. Am Mittwoch überzeugte sie auch das Publikum der Hansestadt mit ihren Schwedischen und Englischen Jazz-Kompositionen sowie talentiertem Scatsinging. Zu ihren musikalischen Einflüssen zählen Carmen McRae, Monica Zetterlund und Stevie Wonder. Am Abend steht ein weiterer Höhepunkt beim Nordischen Klang an: der Festakt mit Musik von Stína Ágústsdóttir und in Anwesenheit des isländischen Kulturministers Logi Einarsson sowie des neuen isländischen Botschafters Auðunn Atlason. Noch bis Sonntag lädt das Kulturfestival Nordischer Klang zum einem facettenreichen Programm aus Musik, Kunst, Literatur und Wissenschaft die Kulturen Nordeuropas ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 12.05.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald