Stand: 09.05.2025 08:44 Uhr Rostocker Handballerinnen wollen in 2. Bundesliga

Die Handballerinnen der Rostock Dolphins wollen in die 2. Bundesliga aufsteigen. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der 3. Liga Nord startet am Sonnabend die Aufstiegsrunde. Insgesamt nehmen vier Mannschaften daran teil – neben den Dolphins auch die HSG Freiburg (1. Staffel Süd), die SG 09 Kirchhof (2. Staffel Mitte) und der Frankfurter Handballclub (4. Staffel Nord). Gespielt wird im Modus "jeder gegen jeden" mit Hin- und Rückspiel. Die Rostockerinnen tragen ihre Heimspiele in der Fiete-Reder-Halle Marienehe aus. Die besten drei Teams steigen auf. In den vergangenen beiden Jahren waren die Dolphins in der Aufstiegsrunde gescheitert.

Spielplan Rostock Dolphins

Sa. 10.5. (18.00) Kirchhof – Rostock

Sa. 17.5. (18.30) Rostock – Frankfurt

Sa. 24.5. (19.30) Rostock – Freiburg

Do. 29.5. (18.30) Rostock – Kirchhof

So. 1.6. (16.00) Frankfurt – Rostock

Sa. 7.6. (19.00) Freiburg – Rostock

Auch Empor-Männer wollen in 2. Liga

Auch die Männer vom HC Empor Rostock wollen in die 2. Handball-Bundesliga. An der Aufstiegsrunde, die im KO-System gespielt wird, nehmen acht Mannschaften teil. Nur zwei Teams werden am Ende aufsteigen. Empor trifft in der 1. Runde auf den Süd-Meister HC Oppenweiler/Backnang. Gespielt wird am 18. Mai um 16 Uhr in der Rostocker Stadthalle. Das Rückspiel ist eine Woche später. Setzt sich Empor durch, müsste der Verein eine weitere Runde überstehen, um aufzusteigen.

