Stand: 17.04.2023 15:04 Uhr Zwei Hunde greifen Joggerin und Radfahrer in Bülow an

Zwei große Hunde haben eine Joggerin und einen Radfahrer in Bülow bei Güstrow angefallen. Die 60-Jährige wurde bei dem Angriff am Sonntagmittag durch Bisse in Arm und Gesäß verletzt. Sie musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch der 86-jährige Radfahrer verletzte sich bei einem Sturz vom Rad. Die Polizei konnte den Hundehalter noch vor Ort ermittelt. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die beiden Hunde wurden auf einem umzäunten Gelände in der Nähe untergebracht.

