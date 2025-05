Stand: 08.05.2025 19:01 Uhr Austritte aus der AfD-Fraktion in Barth

Die AfD-Fraktion in der Stadtvertretung Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat sich mehr als halbiert. Vier der sechs Mitglieder sind aus der Fraktion ausgetreten. Sie sollen zudem die Partei verlassen haben. Nach Informationen des NDR gründeten sie bereits am vergangenen Montag mit weiteren Interessierten eine neue Wählergruppe. Sie heißt "Die Neuen - bürgernah und konsequent". Eine gleichnamige Fraktion wird künftig in der Stadtvertretung sitzen. Geführt wird sie von Ramona Manns, die zur Fraktionschefin gewählt wurde. Nach Aussage von Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig wird es durch die Gründung der neuen Fraktion keine wesentlichen Veränderungen in der Stadtvertretung geben. Für die Arbeit in den Ausschüssen würden neue Mitglieder benannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 08.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen