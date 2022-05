Zensus 2022 in MV: Was Sie jetzt wissen müssen Stand: 10.05.2022 15:11 Uhr Am 15. Mai startet in Mecklenburg-Vorpommern die Bevölkerungszählung "Zensus 2022", zeitgleich mit den anderen Ländern. 340.000 Personen sollen in Mecklenburg-Vorpommern befragt werden.

"Der Zensus liefert aktuelle amtliche Bevölkerungszahlen, Daten zur Demografie, das heißt Alter, Geschlecht oder zum Beispiel Staatsbürgerschaft der Einwohnerinnen und Einwohner sowie Daten zur Wohn- und Wohnungssituation wie durchschnittliche Wohnraumgröße, Leerstand oder Eigentümerquote", teilte das Statistische Amt des Landes am Dienstag mit. Wer von den Statistikern ausgewählt wird, ist den Angaben nach zu einer Teilnahme an der Befragung verpflichtet, die Daten werden jedoch anonymisiert.

Investitionen richten sich nach der Bevölkerung

Der Zensus sei nötig, da viele Leistungen zwischen den Kommunen, Ländern und Staaten einwohnerbezogen seien, erläuterte Amtsleiter Christian Boden. Wenn diese Daten nicht vorliegen, könne man "das Geld auch nicht gerecht verteilen". Gleiches gilt den Angaben nach auch für die Einteilung der Wahlkreise oder Investitionen in die Infrastruktur, die sich ebenfalls nach der Bevölkerung richten. Der Zensus besteht aus zwei getrennten Befragungen: In der sogenannten Haushaltsbefragung sollen insgesamt rund 340 000 Einzelpersonen in Mecklenburg-Vorpommern befragt werden, bundesweit sind es demnach rund 10,3 Millionen.

Über diese Stichprobe hinaus werden alle Eigentümer von Wohnungen und Häusern angeschrieben, dies sind in Mecklenburg-Vorpommern rund 405 000 Menschen - sie sind Teil der sogenannten Gebäude- und Wohnungszählung.

