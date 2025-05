Stand: 09.05.2025 07:38 Uhr Traktor stößt mit Pkw zusammen in Wesenberg

In Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Traktor mit einem Pkw zusammengestoßen. Eine Frau war mit ihrem Auto zuvor auf die Bundesstraße 198 Richtung Neustrelitz eingebogen und hatte laut Polizei den Traktor mit Anhänger übersehen. Der Traktorfahrer fuhr auf der Straße ebenfalls in Richtung Neustrelitz und konnte trotz eines Ausweichmanövers den Unfall nicht mehr vermeiden. Am Pkw entstand Totalschaden. Die drei Kinder und die Frau am Steuer blieben unverletzt.

