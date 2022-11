Zahlreiche neue Vogelgrippe-Fälle in MV: Seuchenherd Rassegeflügelschau? Stand: 25.11.2022 17:43 Uhr In vier Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns sind kürzlich neue Ausbrüche der Vogelgrippe in Kleintierhaltungen bekannt geworden. Das Agrarministerium vermutet die Verbandsschau der Rassegeflügelzüchter am vergangenen Wochenende in Demmin als Seuchenherd. Nun gelte es, "einen Flächenbrand zu verhindern", so Minister Backhaus.

Bei der Landesverbandsschau der Rassegeflügelzüchter in Demmin vor einer Woche haben sich offenbar zahlreiche ausgestellte Tiere mit der Vogelgrippe infiziert. Denn nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums sind im Nachgang der Veranstaltung in vier Landkreisen (Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte, Landkreis Rostock und Ludwigslust-Parchim) Vogelgrippe-Ausbrüche in Kleintierhaltungen aufgetreten. Nach Angaben des Ministeriums sind indirekt sogar sämtliche Regionen des Bundeslandes betroffen, denn in Demmin waren 241 Aussteller aus dem ganzen Nordosten zusammengekommen.

Backhaus alarmiert: "Hat es so noch nicht gegeben"

Lediglich aus den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg sowie der Stadt Rostock wurden bislang keine Auffälligkeiten gemeldet. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) ist alarmiert. "Eine derartige Situation hat es in unserem Land bisher noch nicht gegeben“, so Backhaus. Es bestehe die Gefahr, dass das hochpathogene Virus in Nutztierbestände gelangt. "Das muss unbedingt vermieden werden", so der Minister. Backhaus appellierte an alle Aussteller in Demmin, die notwendigen Hygienemaßnahmen einzuhalten. "Wichtig ist: Kein Tier darf die Bestände verlassen, keines soll derzeit hinzugekauft werden." Derzeit würden alle Aussteller informiert.

Verdachtsfälle werden auch am Wochenende untersucht

Laut Backhaus sind die zuständigen Veterinärämter in den Landkreisen im Austausch mit dem Krisenzentrum im Ministerium. Die Spezialisten des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock (LALLF) sowie des Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems würden auch am Wochenende Proben von Verdachtsfällen untersuchen. Für derzeit laufende oder künftige Geflügelschauen gebe es Einschränkungen, so Backhaus.

Vermehrt Fälle in MV

In Mecklenburg-Vorpommern hatte sich die Vogelgrippe zuletzt weiter ausgebreitet. Mitte November waren bereits 18 aktuelle Fälle aufgetreten. Das stark infektiöse Virus H5N1 ist bei Wildvögeln weit verbreitet. Mit dem Vogelzug erhöht sich die Gefahr, dass es sich ausbreitet.

