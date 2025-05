Stand: 01.05.2025 16:05 Uhr MV: 1. FC Neubrandenburg gewinnt Landespokal der Frauen

Nach sieben Jahren haben die Fußballerinnen des 1. FC Neubrandenburg wieder den Landespokal in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Im Finale am Donnerstag gab es einen deutlichen 4:0 (2:0)-Sieg gegen den FSV 02 Schwerin. Vor rund 300 Zuschauern im Neubrandenburger Stadion trafen Charlotte Constien (11./Foulelfmeter), Jeena Wzietek (40.), Eileen Schulz (69.) und Vivienne Schönherr (80.) für die Gastgeberinnen. Mit dem Pokalsieg hat sich Neubrandenburg für die Play-offs zum DFB-Pokal in der nächsten Saison qualifiziert. | 01.05.2025 15:58