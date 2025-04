De Woch up Platt in MV: Breifwahl, Soziålwåhnungen un ein Würbauk Stand: 25.04.2025 16:55 Uhr Breifwahl, ümmer weniger betåhlbore Wåhnungen un ein Würbauk: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern in de Woch von denn 21. bet tau denn 27. April 2025.

von Thomas Lenz

Nu all wählen gåhn

För de Wahlen tau’n Landrat in de Kreisen Ludwigslust-Parchim un Vörpommern-Griepswold hebben de Breifwahl-Lokåle upmåkt. Dor kœnen Wählers ehre Stimm afgäben orrer de Ünnerlågen tau de Breifwahl ordern. In de Kreisen Vörpommern-Rügen un Mäkelbörgsche Seenplatt seggen dat de Kommunen an, von wann an dor de Breifwahl mœglich is; in Niegenbramborg un Stralsund tau’t Bispäl is de Breifwahl ok nu all mœglich, an anner Städen ierst låter. Eigens de Wahldach is de 11. Mai. Wählen dörfen in de vier Kreisen üm un bi 800.000 Minschen.

Tourismusverband: Saison is gaut anlopen

Üm un bi 300.000 Gäst hebben öwer Paaschen dat Wochenenn’ in Mäkelborg-Vörpommern taubröcht. De Lannestourismus-Verband is dormit taufräden, woans de Saison anlopen is. Sünnerlich gaut ankåmen bi de Besäukers wieren väle Städen an de Wåterkant as Kühlungsborn, Fischland-Darß-Zingst, Üsdom un Rügen. Bi denn Tourismusverband meinen sei, üm väle Minschen antautrecken, sünd ok niege Såken wichtig, so as de Skywalk bi de Kried-Felsen up Rügen orrer de niege Seebrüch un de Håben vör Prerow.

Kein Bugen von Windrœ’ in Stralsund

De Bubedrief för Windrœ’ up hoge See EEW ut Rostock will sik nu doch nich up dat Gelänn’ von de Vulkswerft Stralsund ansiedeln. Dat Ünnernähmen wull dor’n poor hunnert Arbeidstäden inrichten. Woso sei sik dat nu anners öwerlecht hebben, so hett dat de NDR tau weiten krägen, hett dat woll mit de weltwiet nich siehr säkere Låch von de Wirtschapp dörch de US-Toll-Politik tau daun hett.

Ümmer weniger Soziålwåhnungen in MV

In Mäkelborg-Vörpommern gifft dat ümmer weniger Soziålwåhnungen. Ut dat Buministerium heit dat, tau’t Enn’ von’t verläden Johr harrn wi üm un bi noch 2.600 von düsse Wahnungen; dat sünd 4.400 weniger as teihn Johren trüch. Soziålwåhnungen warden von’n Staat stütt’, dormit ok Lüd, de nich väl verdeinen, Wåhnungen finnen, de sei betåhlen kœnen.

Plattdüütsch un Lannesgeschicht online

Dat Mäkelbörgsche Würbauk von Richard Wossidlo un Hermann Teuchert kann ein nu ok in’t Internet dörchsäuken. Dat Würbauk is ein von de wichtigst Sammlungen von plattdüütsche Utdrücke un Rädensoorten. Dorœwer rut steiht dor väl binnen tau de Läbensoort un tau Traditschonen in’n Nuurdosten. Tau’t ierste Mal wier dat Bauk 1937 rutkåmen. Tausåmenknütt’ is dat Online-Würbauk mit dat digitålisierte Wossidlo-Archiv. Bi de Rostocker Uni seggen sei, dat is ein Landmark för de Språk- un Kulturforschung in Mäkelborg.

