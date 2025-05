Stand: 01.05.2025 08:41 Uhr Rostocker Überseehafen feiert 65. Geburtstag

Am 30. April 1960 wurde am Breitling der neu gebaute Hafen mit dem Anlauf des 10.000-Tonnen-Frachters MS Schwerin am Liegeplatz 31 feierlich eröffnet. Mehr als 20.000 Rostocker, Hafenerbauer, Politprominenz und Gäste aus anderen Ostseehäfen strömten vor 65 Jahren bei strahlendem Sonnenschein an das neue "Tor zur Welt", um bei dem Fest dabei zu sein. Seit 1990 wurden etwa 700 Millionen Euro in die Infrastruktur des Überseehafens investiert. Jährlich werden heute rund 30 Millionen Tonnen Güter aller Art umgeschlagen. An den spezialisierten Terminals werden u.a. Getreide und Dünger, Öl, Kalk, Erze, Baustoffe, Komponenten für Windkraftanlagen bis hin zu RoRo Gütern wie Papier umgeschlagen. Die Rostocker Hafenwirtschaft stehe für etwa 20.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze, so Rostock Port.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 01.05.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock