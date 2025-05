Stand: 02.05.2025 07:15 Uhr Schwerin: Südufer des Pfaffenteichs für Autos gesperrt

Das Südufer des Pfaffenteichs in Schwerin wird wieder für den Durchgangsverkehr ab Freitag gesperrt. Damit soll laut Stadt die Aufenthaltsqualität steigen. Die Sperrung gilt bis zum 30. September dieses Jahres. Gleichzeitig gilt ein Radfahrverbot in Teilen der Innenstadt - unter anderem in der Mecklenburgstraße und Schmiedestraße. Der Große Moor und die Puschkinstraße bleiben aber ganzjährig für Radfahrer frei.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin