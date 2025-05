Stand: 01.05.2025 11:06 Uhr Neubrandenburg: Mairede mit einer Fackel für die Demokratie

Zum Mutigsein rief der scheidende Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) bei seiner Rede zum Tag der Arbeit auf dem Marktplatz in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) auf: "Die Fackel der Demokratie, die wir an die nächste Generation weitergeben wollen und müssen, braucht gerade jetzt unser Feuer." Jeder solle sich einmischen, wo es angebracht sei und mitgestalten, wo es möglich sei, forderte Witt die Besucher des Maifestes auf. Dieser Appell war einer der letzten öffentlichen Auftritte des 47-Jährigen, der am 31. Mai aus dem Amt scheidet. Er hatte es vier Jahre vorfristig aufgegeben, nachdem die Stadtvertretung im Herbst 2024 das Hissen einer Regenbogenflagge verboten hatte. Am 11. Mai wird Witts Nachfolger gewählt. Um das Amt des Oberbürgermeisters in Neubrandenburg bewerben sich neun Männer. So viele Kandidaten hatte es bisher noch nie gegeben.

