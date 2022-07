Zahlreiche Hitzerekorde in MV: 39,4 Grad in Boizenburg Stand: 20.07.2022 19:15 Uhr Mecklenburg-Vorpommern hat am Mittwoch unter dem heißesten Tag des Jahres geächzt. Vielerorts wurden die alten Hitzerekorde geknackt - etwa in Rostock-Warnemünde mit 38,4 Grad und Schwerin mit 38,2 Grad. Am heißesten war es mit 39,4 Grad in Boizenburg, wie Meteorologe Thomas Globig erklärte.

"Am Mittwoch sind neue Allzeit-Temperaturrekorde registriert worden", teilte der Meteorologe Thomas Globig vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee am Abend mit. "Der Hitze-Pol lag im westlichen und nördlichen Mecklenburg". Allzeit-Rekorde seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurden demnach in mehreren Städten erreicht. So etwa in Boizenburg, wo die alte Rekordmarke von 37,3 Grad aus dem Jahr 1992 vom neuen Höchstwert 39,4 Grad sogar um 2,1 Grad überschritten wurde. Der zunächst gemeldete vermeintliche Tageshöchstwert von 39,9 Grad in Heiligendamm ließ sich nicht verifizieren und wurde gestrichen.

Schwerin, Rostock, Poel: Vielerorts Rekordwerte

Neue Höchstwerte wurden auch in den beiden größten Städten des Landes verzeichnet: in Rostock-Warnemünde mit 38,4 Grad (alter Rekord 36,9 Grad aus dem Jahr 1992) und in Schwerin mit 38,2 Grad (ebenfalls 36,9 Grad aus dem Jahr 1992). In Rostock gehen die Wetteraufzeichnungen laut Globig bis ins Jahr 1947 zurück, in Schwerin bis 1890. In Kirchdorf auf der Insel Poel wurde sogar mit 38,2 Grad eine Temperatur gemessen wie seit 1887 nicht, als man dort mit der Erfassung von Wetterdaten begann. Außerdem sehr heiß war es in Zarrentin (39,3 Grad), Ribnitz-Damgarten (39,0) und Lübz (38,6).

Schon am Dienstag heiß

Bereits am Dienstag hatten die hochsommerlich heißen Temperaturen den Nordosten mit der von Westen her einstömenden Hitze mit knapp 35 Grad in Boizenburg an der Elbe erreicht. Kaum kühler war es am Dienstag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Schwerin oder im ostmecklenburgischen Feldberg mit jeweils 33 Grad.

Unimedizin Rostock: Direkte Sonneneinstrahlung meiden

Die Universitätsklinik in Rostock hatte die Menschen dazu aufgerufen, direkte Sonneneinstrahlung zu meiden. Strandbesucher seien an Land und auch im Wasser durch die ungeschützte Sonne gefährdet:

Baden: Unbedingt nach jedem Badegang neu eincremen, auch im Wasser kann man schon nach fünf bis zehn Minuten einen Sonnenbrand bekommen. Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz nimmt die Intensität der UV-Strahlung zwar mit zunehmender Wassertiefe kontinuierlich ab. In 50 Zentimeter Tiefe ist sie aber noch bei 40 Prozent.

Sport: Lieber morgens oder spät abends betreiben

Lebensgefahr: Kinder und Haustiere nicht im Auto lassen

Schatten suchen: Gefahr von Sonnenbrand und Sonnenstich bei zu viel direkter Sonneneinstrahlung

Abkühlung ist schon in Sicht

Aufeinander zu achten, sei in diesen Tagen besonders wichtig, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Mindestens einmal pro Tag sollte man bei älteren, kranken und alleinlebenden Menschen nachfragen, wie es ihnen geht oder sie ans Trinken erinnern. Für den Notfall sind allein in Mecklenburg-Vorpommern in dieser Saison 1.700 Rettungsschwimmer auf Rund 90 Türmen der DLRG im Einsatz. Gerade bei der erwarteten Hitze sollten Badegäste ihren Körper langsam an die Wassertemperatur gewöhnen. Ein schneller Wechsel kann den Kreislauf zusätzlich belasten. Auch nach mehreren Tagen Sonne ist bei tiefen Gewässern nur die Oberfläche angenehm warm. Weiter unten ist es kalt - das kann zu Unterkühlung und Krämpfen führen und lebensgefährlich werden.

Ab Donnerstag soll es laut dem Meteorolgen Uwe Ulbrich wieder etwas Abkühlung geben. Regen und Gewitter könnten sich schon in der Nacht zum Donnerstag bemerkbar machen. Wasserknappheit ist trotz anhaltender Trockenheit noch kein Thema in Mecklenburg-Vorpommern. Das geht aus dem Dürremonitor des Helmholtz-Instituts hervor. Kurzfristig sei die Wasserversorgung gesichert, langfristig müsse man sich aber Gedanken machen, heißt es aus dem Umweltministerium.

MV noch von Wasserknappheit verschont geblieben

Eine Möglichkeit auch in Zukunft dem Klimawandel entgegenzuwirken sei die Wiedervernässung von Mooren, so Umweltminister Till Backhaus (SPD). In vielen Regionen mit trockengelegten Mooren laufen die Niederschläge im Winter zu schnell ab, dies beeinträchtige auch die Neubildung von Grundwasser. Moore könnten ein Vielfaches an Wasser speichern. Etwa 90 Prozent der Wasserversorgung in Mecklenburg-Vorpommern werden, laut der Landesregierung, durch Grundwasser - vor allem aus tieferen Erdschichten - sichergestellt. Einzig die Region Rostock ist der Gefahr ausgesetzt, durch einen Mangel an Oberflächenwasser bei ihrer Trinkwasserversorgung in Bedrängnis zu geraten. Der Rest des Landes würde die Folgen einer längeren Trockenperiode erst später zu spüren bekommen.

Angst von extremer Trockenheit und Waldbränden

Rund um das Mittelmeer sind zusammen mit der Hitzewelle zahlreiche Waldbrände ausgebrochen, Feuerwehren und Rettungskräfte arbeiten am Limit. Die Lage in Mecklenburg-Vorpommern hatte sich dank der Niederschläge in den vergangenen Wochen weitgehend entspannt. Nun steigt die Waldbrandgefahr wegen Trockenheit und Hitze wieder. Noch im Mai galt in vier von neun Forstämtern im Land wegen anhaltender Trockenheit bereits die Waldbrandwarnstufe 4 - die Forstämter Jassnitz, Bad Doberan, Mirow und Torgelow waren in erhöhter Alarmbereitschaft. Stufe 4 ist die zweithöchste Warnstufe, ab Waldbrandstufe 5 ist das Betreten der Wälder nicht mehr gestattet. Auch auf den Feldern steigt die Sorge vor Feldbränden, denn in diesen Tagen strebt die Ernte ihrem Höhepunkt entgegen. Manchmal reiche es, wenn ein kleiner Stein ins Mähwerk eines Mähdreschers gerate, um durch Funkenflug einen Feldbrand auszulösen, erklärte Landwirt Julian Stoltenberg vom Gut Flotow bei NDR MV Live.

