Stand: 09.05.2025 09:00 Uhr Rekordspieler verlängert beim Greifswalder FC

Der Greifswalder FC (GFC) hat den Vertrag für einen wichtigen Spieler für die kommende Saison verlängert. Jannis Farr hat erneut für ein Jahr beim Regionalligisten in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) unterschrieben. Der Rechtsverteidiger spielt damit ab dem Sommer seine siebte Saison beim GFC. "Jannis ist seit Jahren ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Seine physischen und körperlichen Voraussetzungen geben der Mannschaft Stabilität", sagt der Trainer vom Greifswalder FC, Markus Zschische. Jannis Farr ist bereits seit der Oberliga beim GFC, stieg mit dem Verein in die Regionalliga auf und gewann 2024 den Landespokal mit den Vorpommern. 154 Pflichtspiele bestritt er bislang für den Verein, in denen er neun Tore erzielte und 14 weitere Treffer auflegte. In dieser Saison ist er der Spieler mit den meisten Einsätzen.

