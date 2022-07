Wohnschiff in Wismar: "The World" zu Gast bei Mecklenburgern Stand: 06.07.2022 05:59 Uhr Im Wismarer Hafen wird heute Vormittag das Wohnschiff "The World" erwartet. Die Passagiere des Luxusliners sind Eigentümer der Kabinen und bewohnen diese dauerhaft.

"The World" ist das erste als Privatresidenz ausgestattete Seeschiff und es ist permanent auf Weltreise. Die Bewohner leben an Bord, während das Schiff die Weltmeere befährt und meistens zwei bis drei Tage in den Häfen bleibt. Das Konzept ähnelt Eigentumswohnungen in einem Mehrfamilienhaus: Die Bewohner können ein Apartment mieten oder kaufen. Diese Eignergemeinschaft bestimmt auch zusammen, wohin das Kreuzfahrtschiff fährt.

Donnerstagabend geht es weiter nach Bornholm

165 Apartments gibt es auf dem fast 200 Meter langem Schiff, dass 2001 in Norwegen vom Stapel lief. Eine 30 Quadratmeter große Unterkunft kostet zwei Millionen US-Dollar, ein Apartment mit drei Schlafzimmern gibt es für 15 Millionen Dollar - zuzüglich jährlicher Unterhaltskosten. Zum Konzept gehört, dass das Schiff länger in Häfen festmacht als auf dem Meer zu sein. So auch in Wismar: Dort bleibt "The World" bis Donnerstagabend, um dann weiter zur dänischen Insel Bornholm zu fahren.

