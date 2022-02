Wissenschaft in MV: Nur jede vierte Professur mit Frau besetzt Stand: 11.02.2022 14:29 Uhr Noch immer sitzen deutlich mehr Männer als Frauen in Führungspositionen an den Hochschulen in MV. Spezielle Förderprogramme sollen Frauen in ihrer wissenschaftlichen Karriere unterstützen.

von Alina Boie, NDR 1 Radio MV

55 Prozent aller Studienanfänger in Mecklenburg-Vorpommern sind weiblich. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als vor zehn Jahren. Der Anteil von Frauen mit Lehrstuhl liegt hierzulande allerdings nur bei 26 Prozent – immerhin zehn Prozentpunkte mehr als vor zehn Jahren. Das Statistisches Landesamt MV hat das errechnet.

Wissenschaftliche Karriere gilt als nicht-familienfreundlich

Ein möglicher Grund für diese Diskrepanzen sei, dass eine wissenschaftliche Karriere nicht sehr familienfreundlich ist, so die Gleichstellungstellungsbeauftragte der Universität Rostock, Anette Meier. "Mit der Arbeit in einem Wissenschaftsbetrieb gehen befristete Arbeitsverträge, unzureichende Kinderbetreuung und oft wechselnde Arbeitsorte einher", so Meier. Zudem bestünden noch immer Seilschaften zwischen Männern, die diese in Führungspositionen halten und für Frauen nur schwer aufzubrechen seien.

Spagat zwischen Familie und Karriere

Die finanzielle Unsicherheit nennt auch Jessica Bernert, Gleichstellungsbeauftragte an der Hochschule Wismar, als zentrale Ursache dafür, dass noch immer deutlich weniger Frauen als Männer promovieren. "Eine Promotion wird häufig in dem Lebensabschnitt begonnen, in dem auch die Familienplanung eine Rolle spielt", so Bernert. Der Spagat zwischen Karriere und Familie unter den bestehenden Arbeitsbedingungen sei für viele Frauen ein Grund, sich gegen die Promotion zu entscheiden.

Förderprogramm speziell für Frauen

Um diesen Ungleichheiten entgegenzuwirken, bieten Hochschulen in MV spezielle Unterstützungsmaßnahmen an. Mit dem Stipendium für Nachwuchswissenschaftlerinnen mit familiären Aufgaben etwa erhalten Promovierende an der Universität Rostock etwa 1000 Euro pro Monat plus Kinderzuschlag. Beim "KarriereWegeMentoring" bietet die Universität und Universitätsmedizin Rostock sowie die Universität Greifswald Einzelcoachings, Seminare und Beratung zur Karriereplanung an. Das Projekt "Open:MINT" an der Hochschule Wismar will zur Erhöhung des Frauenanteils in naturwissenschaftlichen Berufen beitragen.

Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft

Der 11. Februar ist auf Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen von 2015 der Internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Dieser Tag macht auf die Rolle von Frauen und Mädchen in Wissenschaft und Technik aufmerksam. Ziel ist, den vollwertigen und gleichberechtigten Zugang zur Teilnahme an der Wissenschaft für Frauen und Mädchen zu fördern.

