Stand: 09.05.2025 11:42 Uhr DLRG sucht Rettungskräfte abseits der Saison

In einer Woche starten die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft in die Saison. Ab dem 17. Mai sind die ersten Haupttürme an den Ostsee-Stränden besetzt, so ein Sprecher der DLRG. Dann werde auch die neue Rettungswache an der Seebrücke in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) eingeweiht. Bis Ende Juni sind dann voraussichtlich an allen großen Stationen Rettungsschwimmer im Einsatz. Die DLRG in Mecklenburg-Vorpommern besetzt in diesem Jahr an der Ostseeküste knapp 90 Rettungstürme in 26 Orten - zum Beispiel in Binz, Nonnevitz, Rerik, Göhren, Boltenhagen, Baabe, Dierhagen, Koserow und Zempin.

Noch mehr Freiwillige gesucht

Hinzu kommen 5 Wachstationen an den Binnenseen des Landes. Dafür bewerben sich pro Saison etwa 1700 Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer, heißt es von der DLRG. Meist seien es Schülerinnen und Schüler und auch Studierende im Alter von 18 bis 28 Jahren. Für die Vor- und die Nachsaison sucht die DLRG aber noch weitere Kräfte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 09.05.2025 | 09:30 Uhr