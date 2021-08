Stand: 19.08.2021 07:20 Uhr Wismar: Kunde randaliert in Spielothek - 200.000 Euro Schaden

In einer Spielothek in Wismar hat ein Mann am Mittwochabend mehrere Glücksspielautomaten sowie Teile des Inventars beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von mehr als 200.000 Euro. Der Mann soll sich bereits am Nachmittag als Kunde in der Spielothek aufgehalten haben, teilte die Polizei mit. Sie hat Ermittlungen aufgenommen. | 19.08.2021 07:20