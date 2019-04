Stand: 04.04.2019 18:43 Uhr

Wirbel um Schwesig-Vorschlag als Abi-Thema

Die landesweiten Abitur-Aufgaben im Fach Geschichte sind zum politischen Zankapfel geworden. Die Schüler mussten darin Stellung zu einem Wahlrechts-Vorschlag von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nehmen. Der Koalitionspartner CDU und die oppositionelle Linke sprechen von Personenkult. Die SPD-Politikerin hatte 2014 als damalige Bundesfamilienministerin vorgeschlagen, Eltern eine zusätzliche Stimme bei Wahlen zu geben. Diesen Vorschlag zum sogenannten Familienwahlrecht sollten die Schüler in ihrer Abitur-Prüfung diskutieren, Grundlage war ein Artikel im Magazin "Stern". Die Prüfungskommission klärte die Schüler in einer Erläuterung auf, dass Schwesig seit 2017 Ministerpräsidentin des Landes ist.

CDU kritisiert Personenkult

Marc Reinhardt, der Bildungsexperte der CDU-Fraktion, findet, Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) und die Prüfungskommission ihres Ministeriums hätten bei dem Thema auf Äußerungen beispielsweise von prominenten Juristen zurückgreifen sollen. Die Nennung einer aktiven Politikerin nähre den Verdacht, dass hier Personenkult betrieben werde - zumal das Thema in der Prüfungsaufgabe positiv eingeordnet werde.

"Wenig subtile Form der Indoktrination"

Reinhardt spricht von einer "wenig subtilen Form der Indoktrination". Schüler könnten im vorauseilenden Gehorsam der Ministerpräsidentin zustimmen, um eine schlechte Note zu vermeiden. Ketzerisch fragt Reinhardt: "Wird in Mecklenburg-Vorpommern künftig der 23. Mai gesetzlicher Feiertag?". Der Tag ist nicht nur der Tag des Grundgesetzes, sondern auch der Geburtstagstermin der Ministerpräsidentin.

Linke monieren nordkoreanische Verhältnisse

Bei den Linken ist nur halb im Spaß von nordkoreanischen Verhältnissen die Rede. Die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg empfindet die Auswahl ausgerechnet des Schwesig-Vorschlags zum Familienwahlrecht als zu einseitig, mehr Ausgewogenheit sei nötig, "sonst gewinnt man unweigerlich den Eindruck, dass eine Regierungspartei ihren Einfluss zu ihren Gunsten ausnutzt." Bildungsministerin Hesse sollte ihre Energie weniger in die PR-Arbeit für Schwesig stecken, sondern eher für gute Lernbedingungen sorgen. Da gebe es reichlich zu tun.

FDP sarkastisch: Eintrag in die Geschichtsbücher

FDP-Generalsekretär Daniel Wulff sieht die Sache mit Sarkasmus. Schwesig lasse sich jetzt schon in die Geschichtsbücher eintragen, offenbar erscheine der Ministerpräsidentin der eigene Vorschlag für historisch so bedeutend, dass sie ihn in der Geschichtsprüfung abfragen lasse. Regierungssprecher Andreas Timm (SPD) erklärte, selbstverständlich habe die Ministerpräsidentin vom Thema der Prüfung keine Kenntnis gehabt. "Es wäre sinnvoll, wenn alle Beteiligten zu mehr Sachlichkeit zurückkehren würden." Das Bildungsministerium erklärte, weder Ministerin Hesse noch die Staatssekretäre hätten Einfluss auf die Aufgabenstellung. Zuständig sei eine Kommission aus Lehrkräften, die frei entscheiden würde. Der Prüfungsteil sei für Schüler vorgesehen, die das Abitur für das Fach Geschichte auf erhöhtem Anforderungsprofil ablegen - landesweit seien das etwa 1.500 Schüler.

Angelegenheit wurde durch Tweet öffentlich

Öffentlich wurde die Angelegenheit durch eine Twitter-Nachricht der Vize-Landesvorsitzenden der Jusos, Lilly Blaudzun. Die Schülerin berichtet darin euphorisch über die Prüfungsaufgabe zu dem Schwesig-Text und meinte zuversichtlich: "Wenn das keine 1 wird, weiß ich auch nicht mehr weiter."

