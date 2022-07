Wir feiern mit Ihnen: 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern Der NDR in MV feiert Jubiläum, gemeinsam mit Ihnen: 30 Jahre für uns in Mecklenburg-Vorpommern. Hier finden Sie alle Infos zu Aktionen und Gewinnspielen – und wir präsentieren alle Themen, die das ganze Land bewegt haben.

Seit 1992 senden das Nordmagazin im NDR Fernsehen und NDR 1 Radio MV für Vorpommern und Mecklenburg. Seit vielen Jahren sind wir online: ndr.de/mvist die Nachrichten-Seite für den Nordosten. Wir laden Sie ein: Feiern Sie mit uns ein großes Funkhausfest im Herbst, gehen Sie mit uns auf Radtour, moderieren morgens mit bei der Stefan Kuna Show auf NDR 1 Radio MV. Die Planungen dafür laufen. Hier erfahren Sie sofort, wenn alle Termine feststehen.

Gemeinsam für uns in Mecklenburg-Vorpommern

Auf dieser Seite nehmen wir Sie mit auf eine Zeitreise: Wir zeigen Ihnen die bewegendsten und wichtigsten Momente und Themen der vergangenen 30 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben gemeinsam mit Ihnen hier in Mecklenburg-Vorpommern viel erlebt. Wir waren bei Ereignissen dabei, haben vielen Menschen geholfen, haben aufgeklärt und erklärt, haben Ihre Geschichten erzählt, haben Ihnen zugehört, haben nachgehakt, waren mit den Menschen im Gespräch.

30 Jahre - 30 Geschichten

Wir fragen nach, was aus den Menschen wurde, die unsere Reporterinnen und Reporter getroffen haben, auf Werften, im Tourismus, in der Kultur. Wir zeigen Ihnen Mecklenburger und Vorpommern, die über sich hinausgewachsen sind, die das Land geprägt haben, die uns an ihrem Schicksal haben teilhaben lassen.