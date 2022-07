Windkraft-Ausbau in MV weiterhin schleppend Stand: 14.07.2022 11:59 Uhr Um die Klimaziele zu erreichen und unabhängig von russischen Energieimporten zu werden, müssen in den nächsten Jahren in erheblichem Maße neue Windkraftanlagen in Deutschland errichten werden. Doch der Ausbau kommt weiter nicht in Gang.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern kommt der Ausbau der Windenergie nur schleppend voran. Acht neue Windkraftanlagen sind in Mecklenburg-Vorpommern im ersten Halbjahr dieses Jahres neu errichtet worden. Insgesamt produzieren im Land jetzt rund 1.800 Windkraftanlagen mehr als 3.500 Megawatt Strom. Damit liegt das Land deutlich hinter den anderen norddeutschen Flächenländern, aber vor den süddeutschen.

Kunden der Stadtwerke Malchow können künftig günstigeren Strom beziehen, wenn sie in der Nähe eines Windparks wohnen. Die Stadtwerke unterzeichnen am Donnerstag einen Kooperationsvertrag mit dem Energie-Unternehmen Enertrag zur gemeinsamen Umsetzung eines sogenannten Windkraftbonus. Dieses Rabattsystem wird bereits seit zehn Jahren von den Stadtwerken Prenzlau und Schwedt angeboten, jetzt sollen auch Kunden in Mecklenburg-Vorpommern profitieren.

Erstattung rund ein Drittel der Kosten

Die Anwohner erhalten von Enertrag rund ein Drittel der Stromkosten erstattet - im Durchschnitt sind das 500 Euro pro Jahr. Der Bonus soll zuerst in der Gemeinde Bütow angeboten werden. Dort werden demnächst alte Windkraftanlagen durch neue ersetzt. Rund 350 Einwohner sollen direkt profitieren, heißt es von Enertrag. Mit dem Bonus soll die Akzeptanz von Windenergie gesteigert werden. Beteiligungsmodelle für Anwohner von Windparks sind immer wieder im Gespräch. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es seit 2016 ein sogenanntes Bürgerbeteiligungsgesetz.

Bundesverband kritisiert bürokratische Verfahren

238 Windkraftanlagen sind im ersten Halbjahr dieses Jahres in Deutschland dazu gekommen, das sind etwa so viele wie im ersten Halbjahr 2021. In ganz Deutschland drehen sich jetzt fast 30.000 Windräder, die fast 57.000 Megawatt Strom produzieren. Für den Bundesverband Windenergie ist das viel zu wenig. Der Verband beklagt die nach wie vor sehr langen bürokratischen Verfahren, bis eine Anlage genehmigt ist, außerdem die vielen Klagen, die den Bau verzögern und dass es insgesamt zu wenig Flächen gibt, auf den die Anlagen errichtet werden können. Die neuen Energiegesetze des Bundes verpflichteten die Bundesländer jetzt zwar dazu, zwei Prozent ihrer Landesfläche für Windkraftanlagen bereitzustellen, allerdings erst bis 2032. Das, so kritisiert der Bundesverband Windenergie, sei zu spät und müsse viel früher erreicht werden.

