Wieder Cyberangriff in MV: Landesamt und Erstaufnahme betroffen Stand: 21.10.2021 17:53 Uhr Nach Angriffen auf die Stadtwerke Wismar und einen großflächigen IT-Ausfall von Verwaltung und Behörden in Westmecklenburg ist nun das Landesamt für innere Verwaltung (LAiV) offenbar Ziel einer Schadsoftware geworden. Ein Zusammenhang zu den jüngsten Cyberangriffen in Westmecklenburg besteht ersten Hinweisen zufolge nicht.

Nach dem Cyber-Angriff auf die Stadtwerke Wismarund den kommunalen IT-Dienstleister in Schwerin am Freitag ist nun das Landesamt für innere Verwaltung (LAiV) von Schadsoftware betroffen. Vorsorglich wurde das Landesamt vom landesweiten Verwaltungsnetz "CN LAVINE" getrennt. Ein Zusammenhang mit dem Cyber-Angriff auf die Computer der kommunalen Verwaltungen des IT-Dienstleisters KSM sei aktuell nicht erkennbar, teilt der Landes-IT-Dienstleister DVZ am Donnerstag mit.

Auswirkungen auf Erstaufnahmeeinrichtungen und Landesstatistik

Dies habe auch Auswirkungen auf die IT-Systeme der Landesstatistik und der Erstaufnahmeeinrichtungen in Horst und Stern Buchholz. Nach Angaben der IT-Experten des Landes laufen bereits Untersuchungen über das zentrale Computer-Notfall-Team des Landes.

Auswirkungen nach Cyberangriff weiter spürbar

Parallel dazu kämpfen die weiterhin betroffenen Behörden und Bürgerbüros in Schwerin und dem Landkreis Ludwigslust-Parchim mit den Auswirkungen des großflächigen IT-Ausfall. Der Bürgerservice werde in den Verwaltungen zum Teil durch analoge Lösungen aufrecht erhalten, hieß es aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Dienste wie KfZ-Zulassung, die Erteilung von Fahrerlaubnissen, die Verlängerung von Jagdscheinen oder die Ausgabe von Flurkartenauszügen seien allerdings weiter stark beeinträchtigt. Für die Auszahlung von Grundsicherung, Eingliederungshilfe oder Unterhaltsvorschuss seien Lösungen in Sicht. In Schwerin soll es für die Auszahlung von Sozialleistungen bis Freitag ebenfalls eine Lösung geben, sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD).

Weitere Informationen 16 Min Cyberangriff auf Behörden: "Haben ein großes Problem" Die Stadt Schwerin, der Kreis Ludwigslust-Parchim und mehrere kommunale Unternehmen sind von einem IT-Ausfall betroffen. Wir sprachen mit Landrat Stefan Sternberg (SPD) sowie dem IT-Experten Manuel Atug über die Folgen. 16 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 21.10.2021 | 18:00 Uhr