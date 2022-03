Weiter Zugausfälle in MV wegen Corona-Fällen bei der Bahn

Stand: 31.03.2022 11:43 Uhr

Bahnkunden in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich auch in der kommenden Woche wegen der großen Zahl an Corona- und Quarantäne-Fällen bei der Deutschen Bahn auf Zugausfälle einstellen.