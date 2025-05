Stand: 09.05.2025 11:55 Uhr Schwerin: Kind von Straßenbahn erfasst

In Schwerin ist am Donnerstagnachmittag eine Neunjährige mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Das Mädchen war mit dem Fahrrad unterwegs. Sie fuhr laut Polizei gegen 15.30 Uhr über die Straßenbahnschienen in der Keplerstraße und übersah dabei die anfahrende Bahn. Das Mädchen versuchte zu stoppen, die Bremsen an ihrem Rad waren den Angaben zufolge aber defekt. Auch der 45-jährige Straßenbahnfahrer konnte trotz Notbremsung die Bahn nicht rechtzeitig zum Halten bringen. Das Mädchen erlitt Schürfwunden am Knie und wurde vor Ort behandelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

