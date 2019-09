Stand: 11.09.2019 05:50 Uhr

Weinlese in MV: Winzer erwarten gute Ernte

Auf dem Weingut Schloss Rattey bei Woldegk im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat die Weinlese begonnen. Die Winzer erwarten sowohl bei den weißen als auch bei den roten Rebsorten eine sehr gute Ernte. Die Beeren auf dem Weingut seien von hervorragender Qualität mit einem hohen Fruchtzuckergehalt, sagte der Leiter des Weingutes, Stefan Schmidt. Die Befürchtungen, dass der Frost Anfang Mai dieses Jahres zu erheblichen Ernteeinbußen führen könnte, habe sich nicht bestätigt, heißt es.

Ertrag fällt geringer aus als 2018

Trotzdem rechnet Schmidt mit einer geringeren Ernte als im Spitzenjahr 2018. Er wartet rund 20 Prozent weniger Ertrag. Das reiche für etwa 25 bis 30.000 Flaschen. Im Jahr 2017 mit dem verregneten Sommer waren es lediglich 8.000 Flaschen. Besonders beliebt seien die Roséweine aus Rattay, so Schmidt. Das Weingut Schloss Rattey bewirtschaftet knapp fünf Hektar.

Videos 00:32 DIE REPORTAGE Wetter extrem - Weinanbau statt Heringsfang DIE REPORTAGE Dass der Meeresspiegel immer weiter und immer schneller steigt, hat verheerende Konsequenzen - auch für Norddeutschland. Es ist Zeit zum Handeln! Video (00:32 min)

Eine offizielle Spezialität aus MV

Rattey mit seinen etwa fünf Hektar Rebfläche und Burg Stargard mit 0,25 Hektar bilden zusammen das größte der fünf anerkannten Weinbaugebiete im Nordosten, das Stargarder Land. Der Ratteyer Wein darf als "Mecklenburger Landwein" verkauft werden. "Er ist damit die einzige Spezialität Mecklenburg-Vorpommerns mit einer geschützten geografischen Angabe, etwa wie die Spreewaldgurke. Und das in einem Nicht-Weinland", sagte Winzer Schmidt. Der edle Tropfen wird im Schloss selbst, im Internet sowie über mehr als 20 Weinhändler und Spezialitätenläden von Lübeck bis Usedom vermarktet.

Im Mittelalter weit verbreitet

Weitere anerkannte Weinberge in Mecklenburg-Vorpommern gibt es an der Peene bei Rustow (Vorpommern-Greifswald), in Pasenow (Mecklenburgische Seenplatte) und Lancken-Granitz auf Rügen. Im Mittelalter war der Weinbau von Schwerin bis Güstrow und später zwischen Gadebusch, Neubrandenburg und Stargard verbreitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 11.09.2019 | 07:00 Uhr