Was Sie zur Amtseinführung der Rostocker Rektorin wissen sollten

Er leitet sich von dem lateinischen Wort "vestire" ab, was auf deutsch "bekleiden" meint. Tatsächlich ist für die neue Rektorin eigens ein neuer Talar, also ein traditioneller Umhang, als Amtstracht genäht worden.

Es gibt einen Festumzug, der traditionell von zwei Pedellen (sie waren früher so etwas wie Hausmeister) mit den Insignien des Rektors, den Zeptern, angeführt wird. Innerhalb des Zuges gilt eine bestimmte Rangordnung, wobei direkt hinter den Pedellen der Rektor geht, der auf dem Hinweg noch die Rektorkette trägt und den Zug anführt. Die Rektorkette wird nach dem Schwur, der auf die Zepter abgelegt wird, vom ehemaligen Rektor an die neue Rektorin übergeben und von dieser getragen. Auf dem Rückweg des Festumzugs wechselt die Spitze: Die neue Rektorin wird nun direkt hinter den Pedellen gehen, während der ehemalige Rektor leicht nach hinten versetzt geht. Der Umzug startet um 13:45 Uhr am Universitäts-Hauptgebäude.

Der Rektor beziehungsweise die Rektorin, die habilitierten Prorektorinnen und Prorektoren, der Konzilspräsident, der Senatsvorsitzende und die Dekaninnen und Dekane tragen Talar und Barett, wobei letztere Barette und Aufschläge in den Farben ihrer Fakultäten haben. Die Talare sind in den 2000er-Jahren angeschafft worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nur noch drei Exemplare, sodass die Universität Rostock Anfang der 1950er-Jahre beschloss, dass sich jeder Professor einen Talar anfertigen lassen sollte. Diese Talare werden nicht mehr genutzt. Die Pedelle tragen ebenfalls eine Art Talar, der aber eher einem Cape gleicht, da er keine Ärmel besitzt. Diese "Capes" stammen aus den 1950er-Jahren. Sie werden im Uni-Archiv aufbewahrt und sind damit die ältesten Amtstrachten der Uni Rostock, die während der Investitur genutzt werden.

Mittlerweile gibt es auch andernorts Frauen im Rektorenamt, zum Beispiel in Greifswald und Leipzig. Frauen sind aber nach wie vor eine Minderheit. Die erste Rektorin an einer bundesdeutschen Hochschule gab es 1966 in Heidelberg.