Vorpommern: Überschwemmungen durch Starkregen Stand: 19.08.2022 08:07 Uhr Heftige Regenfälle haben am Abend zu Einsätzen der Feuerwehren in Vorpommern geführt. In Loitz stand das Wasser teilweise bis zu einem Meter hoch in den Straßen.

Wie die Ortsfeuerwehr Loitz mitteilt, standen zahlreiche Straßen, Wohnungen und Keller unter Wasser. Teilweise sei das Wasser durch die Toiletten in die Wohnungen gelangt. Am schlimmsten traf es ein Gebäude des Betreuten Wohnens, hier stand das Wasser 20 bis 30 Zentimeter hoch in den Räumen.

Überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller

Auch die Kanalisation konnte die Wassermassen nicht mehr bewältigen. In der Hauptstraße der Stadt (Greifswalder Straße) stand das Wasser so hoch, dass man diese mit einem Schlauchboot hätte befahren können, so Wehrführer Marko Post. Bis Mitternacht waren rund 60 Feuerwehrleute aus Düvier, Loitz, Sassen, Trantow und Görmin-Passow im Einsatz. Auch in Demmin musste die Feuerwehr zahlreiche Keller und Garagen leerpumpen sowie einen umgestürzten Baum von der Straße räumen.

