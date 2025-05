Stand: 11.05.2025 07:16 Uhr Siegesserie in der Oberliga gerissen: Niederlage für Dynamo Schwerin

In der Fußball Oberliga musste die SG Dynamo Schwerin eine Heimniederlage einstecken. Mit 1:2 (1:2) unterlagen die Schweriner dem Berliner AK. Für die Schweriner ist es die erste Niederlage nach zuletzt vier Siegen in Folge. Dabei fing das Spiel gegen die Berliner für Dynamo gut an - Camkins brachte die SGD in der vierten Minute in Führung. Doch noch in der ersten Halbzeit drehte der Berliner AK das Spiel, durch einen Doppelschlag von Pereira (30., 43.). Nach der Halbzeitpause konnte Dynamo nicht mehr antworten. In der Tabelle liegen die Schweriner auf Rang zwölf. In der kommenden Woche muss Dynamo beim Tabellenzweiten BFC Preußen antreten.

