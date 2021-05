Stand: 18.05.2021 17:00 Uhr Vorpommern: Kirche des Jahres 2021 steht in Ranzin

Die Dorfkirche im vorpommerschen Ranzin bei Greifswald hat den Publikumspreis "KiBa-Kirche des Jahres 2021" erhalten. Das aus dem 13. Jahrhundert stammende Bauwerk habe sich mit 3.960 Stimmen klar durchgesetzt, wie die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) am Dienstag mitteilte. Die Ranziner Dorfkirche an der frequentierten Strecke zur Insel Usedom ist laut KiBa ein einladender Ort für Gemeindemitglieder und Touristen. Zur Abstimmung standen zwölf Kirchen, die im vergangenen Jahr von der KiBa gefördert worden waren. | 18.05.2021 17:00