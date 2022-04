Vorlesungsbeginn an Universitäten: Präsenzlehre mit Auflagen Stand: 04.04.2022 10:41 Uhr Für die etwa 23.000 Studierenden an den Universitäten Rostock und Greifswald hat die Vorlesungszeit begonnen. Die Lehrveranstaltungen sollen möglichst in Präsenz stattfinden.

Bereits Anfang März sind die neun Hochschulen des Landes ins neue Semester gestartet, nun beginnt auch in den beiden Universitätsstädten Mecklenburg-Vorpommerns die Vorlesungszeit. Damit hat das Sommersemester für alle insgesamt 40.000 Studierenden im Land begonnen.

Präsenzveranstaltungen unter Auflagen

Vorlesungen und Seminare finden wenn möglich wieder in Präsenz statt. Allerdings unter Auflagen: Es gelte die 3G-Regelung, Maskenpflicht und Abstände müssten eingehalten werden, so die Pressesprecherin der Universität Rostock, Kirstin Werner. Trotzdem müsse es weiterhin die Möglichkeit geben, Lehrveranstaltungen und Prüfungen online durchzuführen, um schnell auf das Infektionsgeschehen reagieren zu können.

Späterer Semesterstart fim Gesundheitsbereich

Für die Rostocker und Greifswalder Medizin-Studierenden des achten Semesters beginnen die Vorlesungen aber erst am 2. Mai. So erhielten sie die Möglichkeit, die Kranken- und Pflegeeinrichtungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu unterstützen, sagte die Sprecherin der Universitätsmedizin, Susanne Schimke. Auch für Studierende des Studiengangs Klinische Pflegewissenschaften in Greifswald beginnt das Semester drei Wochen später.

Hilfseinsatz wird als Praktikum angerechnet

Kranken- und Pflegeeinrichtungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern sollen mithilfe der Studierenden entlastet werden, heißt es von der Universitätsmedizin Greifswald. Dem Corona-bedingten Personalmangel wolle man so entgegengewirken. Ihr Einsatz werde den Studierenden dann aber als Praktikum angerechnet, sodass ihnen kein Nachteil im Studium entstünde.

