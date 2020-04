Stand: 10.04.2020 16:48 Uhr - NDR 1 Radio MV

Viele Tourismus-Betriebe sehen sich vor dem Aus

Trotz finanzieller Hilfen des Staates hat sich die Situation der Tourismus-Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben des Landestourismusverbands während der Corona-Krise verschärft. Jeder fünfte Betrieb der Branche glaubt inzwischen, sein Geschäft aufgeben zu müssen, sollten die Einschränkungen für Unternehmen und für Touristen über den 19. April hinaus verlängert werden. Das ergab eine Umfrage, die der Verband unter seinen Mitgliedsunternehmen durchgeführt hat.

Jeder neunte Betrieb hat Hilfen beantragt

Dabei wurden etwa 900 Unternehmen zu ihrer aktuellen Lage befragt. Sollten die Einschränkungen länger als bis Mitte Juni anhalten, sehen sich 60 Prozent der Betriebe mit existenziellen Problemen konfrontiert. Restriktionen bis in den September hinein würden nach eigener Einschätzung für fast 90 Prozent der Unternehmen das Aus bedeuten. Je länger die Krise dauere, desto mehr Existenzen stünden auf dem Spiel, sagte der Geschäftsführer des Landesverbandes, Tobias Woitendorf. Vor drei Wochen hatten die Betriebe bei einer entsprechenden Umfrage noch ein Stück weit optimistischer in die Zukunft geblickt. Wie der Tourismusverband weiter mitteilte, haben bereits 90 Prozent der befragten Betriebe staatliche Hilfen in Form von Kurzarbeitergeld, Zuschüssen, Krediten und Darlehen beantragt.

Coronavirus stürzt Tourismus in die Krise Nordmagazin - 09.04.2020 19:30 Uhr Autor/in: Frank Breuner Vor allem für kleinere Hotel- und Gaststättenbetriebe wird der Sommer 2020 zur Überlebensfrage. Viele gehen davon aus, dass die bisherigen Corona-Hilfen nicht reichen werden.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.04.2020 | 17:00 Uhr