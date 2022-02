Verschärfte Coronaregeln in Vorpommern-Rügen Stand: 05.02.2022 07:51 Uhr In den beiden Vorpommern-Landkreisen werden die Coronaregeln wieder verschärft. Dementsprechend müssen zum Beginn der Winterferien Freizeiteinrichtungen geschlossen bleiben.

Im Landkreis Vorpommern-Rügen gelten von Sonnabend an die Regeln der höchsten Warnstufe "rot". In Vorpommern-Greifswald gelten entsprechende Regeln bereits seit Freitag. Zum Beginn der Winterferien müssen dementsprechend etwa Indoor-Spielplätze geschlossen bleiben.

Geschlossene Gesellschaften in Gaststätten auch für Geimpfte untersagt

In Schwimm- und Spaßbädern ist der Betrieb nur noch in Ausnahmefällen erlaubt - etwa für Gäste von zugehörigen Hotels oder für Schwimmkurse. Zoos und Tierparks dürfen nur noch im Außenbereich unter Einhaltung der 2G-Regel öffnen.

AUDIO: Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern (4 Min) Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern (4 Min)

Für Veranstaltungen in Innenräumen wie in Kinos, Theatern und Museen wird die Auslastung auf 30 Prozent begrenzt. Außerdem sind geschlossene Gesellschaften in Gaststätten und gewerblich organisierte private Zusammenkünfte auch dann untersagt, wenn nur geimpfte oder genesene Menschen teilnehmen.

Regeln waren erst kürzlich gelockert worden

Beide Landkreise waren zuletzt mehrere Tage in Folge auf der Corona-Stufenkarte des Landesamtes für Gesundheit und Soziales "rot" eingestuft gewesen. In Vorpommern-Rügen waren die Corona-Regeln erst am Dienstag und in Vorpommern-Greifswald am Dienstag vor zwei Wochen gelockert worden, nachdem die Kreise aus der höchsten Corona-Warnstufe gefallen waren.

Weitere Informationen Coronavirus-Blog: Koalition streitet über RKI-Chef Wieler Die FDP zweifelt Wielers Kompetenz an - Grüne und SPD stärken dem RKI-Chef dagegen den Rücken. Mehr Corona-News im Blog. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.02.2022 | 08:00 Uhr