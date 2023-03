Verkauf und Vergünstigungen des 49-Euro-Tickets in MV Stand: 31.03.2023 16:47 Uhr Ab Mai kann mit dem Deutschlandticket für monatlich 49 Euro der gesamte Nahverkehr in Deutschland genutzt werden. Azubis in Mecklenburg Vorpommern bekommen das Ticket für 29 Euro. Das Land zahlt die Differenz.

In einer Sitzung am Freitagmorgen hat der Bundesrat die Pläne der Ampelkoalition zum sogenannten Deutschlandticket abgenickt. Erstmals fand die Sitzung unter der Leitung von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in ihrer Funktion als Zweite Vizepräsidentin statt. Zahlreiche Nahverkehrsträger in Mecklenburg-Vorpommern bereiten sich schon auf den Verkauf des Tickets vor und überarbeiten ihren Internetauftritt. So haben etwa der Schweriner Nahverkehr (NVS) und die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) auf ihren Internetseiten schon ein umfassendes Angebot zum Deutschlandticket mit FAQs und Bestellmöglichkeiten eingerichtet. Das Deutschland-Ticket gibt es als monatlich kündbares Abo entweder auf einer App oder als Chipkarte. Übergangsweise kann es auch als Papierticket ausgestellt werden. Wer keinen Internetzugang hat, kann das Deutschland-Ticket in Kundenzentren des Nahverkehrs beantragen.

Azubi-Ticket für 29 Euro

Schwesig zufolge wird das Ticket in Mecklenburg-Vorpommern mit dem bestehenden Azubi-Ticket kombiniert. Damit könnten Auszubildende, Berufsschüler, Freiwilligendienstleistende und Beamtenanwärter für monatlich 29 Euro durch alle Bundesländer fahren. "Das Land zahlt die Differenz – und gibt jungen Menschen bei uns in MV die Chance auf preiswerte und nachhaltige Mobilität“, so Schwesig. Dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit zufolge wird zeitgleich das bisherige "AzubiTicket MV" eingestellt. "Das Leistungsangebot wird für alle Nutzerinnen und Nutzer deutlich erhöht“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschafts- und Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) zu der Maßnahme.

Seniorenticket im Sommer

Im Sommer soll in Mecklenburg-Vorpommern ein Seniorenticket eingeführt werden, mit dem Menschen im Alter über 60 Jahren landesweit für 29 Euro Bus und Bahn nutzen können. Auch für diese Gruppe soll das Deutschlandticket verbilligt zum Preis von 29 Euro angeboten werden. Wie auch in der Kombination mit dem Azubi-Ticket wird das Land den Nachlass von 20 Euro finanzieren. Die Einführung des Seniorentickets ist spätestens am 1. September geplant, es soll sowohl online als auch an Verkaufsstellen, die das Deutschlandticket anbieten, erhältlich sein.

