Vereinssport und Fitnessstudio-Öffnung ab 1. Juni in MV Stand: 22.05.2021 19:39 Uhr Früher als ursprünglich geplant wird der Breitensport in Mecklenburg-Vorpommern wieder geöffnet. Vom 1. Juni an ist Sport für alle Altersgruppen in Vereinen sowie in Fitnessstudios wieder möglich.

Wie die Landesregierung am Samstagabend nach Beratungen mit Vertretern der Sportverbände erklärte, soll dann Sport für alle Altersgruppen in Vereinen wieder erlaubt sein. Es gibt allerdings Einschränkungen. So dürfen im Freien maximal 25 Personen zusammen Sport treiben, in Hallen maximal 15 Personen, wobei Erwachsene einen negativen Test vorlegen müssen. Bei Kindern und Jugendlichen reichen die Schultests, die zweimal pro Woche durchgeführt werden. Ein negatives Testergebnis ist auch für Nutzung von Fitness- und Yogastudios vom 1. Juni an Voraussetzung. Zudem muss ein Termin vereinbart werden und es gilt eine Personenbegrenzung von einer Person pro zehn Quadratmetern.

Freibäder öffnen wieder für Gäste und Vereine

Auch Freibäder dürfen vom 1. Juni an wieder für Schul- und Vereinssport und Schwimmkurse genutzt werden. Auch der normale Badebetrieb ist dann wieder gestattet. Voraussetzung ist ein Hygienekonzept. Erwachsene benötigen ein negatives Testergebnis. Vereins- und Schulsport ist dann auch in Hallenbädern wieder erlaubt, allerdings kein normaler Freizeit-Badebetrieb.

Profisport ab 22. Juni wieder mit Zuschauern

Zum 22. Juni wird Profisport wieder mit Zuschauern erlaubt. Auch der Wettkampf-Breitensport kann dann wieder vor Publikum stattfinden. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine weiter sinkende Inzidenz und entsprechende Hygienekonzepte. Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von unter 35 an sieben aufeinander folgenden Tagen können Öffnungsschritte demnach vorziehen.

Kinder- und Jugendsport bereits ab 26. Mai wieder erlaubt

Hintergrund für die nun früher als ursprünglich geplanten Lockerungen im Sport ist die deutlich gesunkene Inzidenz. Vor wenigen Tagen hatte die Landesregierung bereits Öffnungen für den Kinder- und Jugendsport verabschiedet. Von Mittwoch kommender Woche an (26. Mai) ist Kinder- und Jugendsport im Verein im Außenbereich für alle Altersklassen in Regionen mit einem Inzidenzwert von unter 50 wieder möglich (Stichtag 19. Mai) - in größeren Gruppen von bis zu 20 Personen auf öffentlichen oder privaten Sportaußenanlagen. Ausreichend dafür ist der Schultest, nur die Trainer und Betreuungspersonen müssen tagesaktuell getestet, vollständig geimpft oder genesen sein.

Kritik an Ungleichbehandlung von Profi- und Hobbysportlern

Zuletzt hatte unter anderem der Landessportbund kritisiert, dass der FC Hansa Rostock vor 7.500 Zuschauern spielen durfte, für den Amateursport jedoch keine Perspektiven in Aussicht gestellt würden.

