VFC Anklam lässt sich von rechtem Sponsor unterstützen Stand: 16.10.2020 18:02 Uhr "Eventuell unterschätzt der Verein die Thematik", so der Präsident des Landesfußballverbands. Für ihn steht fest: Die Zusammenarbeit mit einem in der rechten Szene bekannten Akteur muss enden.

Stolz posieren die Fußballer der zweiten Herrenmannschaft des VFC Anklam mit ihren neuen Trikots. Ein Gastronom aus Anklam hat die neuen Aufwärmshirts und Fußbälle gesponsert. "Ein Grund zur Freude", heißt es auf der Website des Vereins. Doch der Unterstützer ist einschlägig in der rechten Szene bekannt.

Mitglied im Kameradschaftsbund Anklam

Der Redaktion liegt ein Foto vor, auf dem der 33-Jährige Sponsor in einer Kutte posiert. Es ist eine Kutte des Kameradschaftsbundes Anklam (kurz: KBA). 1996 wurde die Gemeinschaft gegründet. Der Verfassungsschutz beobachtet die Gruppe schon lange. Jahr für Jahr ist der KBA im Bericht der Behörde gelistet. Auf seiner Website ordnet der Verfassungsschutz den KBA der rechtsextremen Szene zu und nennt ihn dort explizit als Beispiel einer aktiven neonazistischen Gruppe. Auf seinem Facebook-Profil veröffentlicht A. unter anderem Bilder, auf denen er ein T-Shirt mit der Aufschrift "I love NS" trägt. Das ist in diesen Kreisen ein Bekenntnis zum Nationalsozialismus.

Verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung

Im vergangenen Sommer soll A. einen damals 15-Jährigen brutal zusammengeschlagen haben. Deshalb verurteilte ihn das Amtsgericht Pasewalk am 13. Oktober zu 18 Monaten Haft. Es wird erwartet, dass A. mit seinem Anwalt in Berufung geht. Vor Gericht hat sich A. von dem Anwalt und ehemaligen NPD-Landtagsabgeordneten Michael Andrejewski vertreten lassen. Dieser hatte seine Partei im Verbotsverfahren vertreten.

Der VFC Anklam waren kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Auffällig ist aber, dass der Artikel zur Vorstellung des neuen Sponsors auf der Website des Vereins und auch der entsprechende Facebook-Post noch immer online sind. Dabei hatte der Nordkurier am Freitag ausführlich in seinem Lokalteil über den Prozess in Pasewalk berichtet.

Fußballverband fordert Beendigung der Kooperation

Währenddessen zeigt sich der Präsident des Landesfußballverbandes, Joachim Masuch, schockiert. Er sagte zu NDR 1 Radio MV, dass er in der kommenden Woche das Gespräch mit dem Verein suche. Kleine Vereine würden sich immer über Unterstützung freuen, dennoch müssten potentielle Partner genauestens überprüft werden. Per Satzung des Verbandes seien alle Mitgliedsvereine dazu verpflichtet, sich politisch neutral zu verhalten. Das bedeute auch, dass man sich von Personen distanziere, die sich neben dem Grundgesetz bewegen, so Masuch weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Der Tag | 16.10.2020 | 17:15 Uhr