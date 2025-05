Stand: 09.05.2025 07:41 Uhr Schwerin: Herrenhandtasche mit mehreren Tausend Euro geklaut

Am Donnerstagabend ist einem Mann in Schwerin seine Herrenantasche mit mehreren Tausend Euro darin geklaut worden. Ein Zeuge hatte den Überfall gegen 19 Uhr im Stadtteil Paulsstadt beobachtet und konnte der Polizei beschreiben, wohin der Tatverdächtige geflüchtete. Dort trafen die Beamten einen 25-Jährigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Mutmaßlich kannten sich die beiden Männer. Nach Angaben des Zeugens sollen sie sich vor der Tat unterhalten haben. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen schweren Raubes.

