Stand: 15.04.2023 16:19 Uhr Usedom: Fahrrad-Diebstahl für mehr als 26.000 Euro

Auf Usedom sind in der Nacht zum Sonnabend ein Dutzend hochwertige Fahrräder gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, ist dabei ein Schaden von mehr als 26.000 Euro entstanden. Der oder die Täter hatten in Zinnowitz vier E-Bikes mit einem Wert von zusammen 10.000 Euro entwendet sowie zwei Mountainbikes. In Zempin am Achterwasser stahlen Unbekannte insgesamt sechs E-Bikes für mehr als 13.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.04.2023 | 17:00 Uhr