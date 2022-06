Usedom: Blitzeinschlag in Ferienhaus Stand: 28.06.2022 05:13 Uhr Ein Blitzeinschlag hat das Dach eines Ferienhauses in Karlshagen auf Usedom in Brand gesetzt. Während eines Gewitters in der Nacht zum Dienstag wurde Urlauber aus Thüringen durch einen lauten Knall geweckt.

Die fünfköpfige Familie hatte das reetgedeckte Ferienhaus sofort verlassen und blieb unverletzt. Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren versuchen, ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Ferienhäuser zu verhindern. Anwohner in der Nähe sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

800.000 Euro Schaden bei Ferienhausbrand auf dem Darß

Bereits am Montag setzte ein Blitz ein reetgedecktes Ferienhaus in Born auf dem Darß in Brand. Nach Angaben der Polizei wurde dabei niemand verletzt. Die Urlauberfamilie konnte das Ferienhaus rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr musste das Haus kontrolliert abbrennen lassen, so eine Sprecherin. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800.000 Euro. Durch die Unwetter fiel in der südlichen Müritz-Region außerdem zeitweise der Strom aus.

