Stand: 21.08.2019 05:21 Uhr

Urteil zu Krakower Pflegeheimen erwartet

Am Amtsgericht Güstrow wird heute das Urteil im Prozess gegen eine ehemalige Pflegeheimleiterin erwartet. Der bei Prozessbeginn im März 33 Jahre alten Angeklagten werden Freiheitsberaubung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, Körperverletzung und Betrug zur Last gelegt.

Zwei Heime durch Landkreis geschlossen

Die Angeklagte hatte in Krakow am See zwei Seniorenheime betrieben. Die Einrichtungen wurden wegen Gefährdung der Bewohner vom Landkreis Rostock 2016 geschlossen. Sie hat sich laut Anklage gegenüber Angehörigen von Pflegebedürftigen unter anderem als Pflegefachkraft mit Qualifizierungen für Palliativpflege und Beatmung präsentiert. Nichts davon stimmte laut Staatsanwaltschaft, die Frau hatte demnach früher als Versicherungsmaklerin gearbeitet.

Angehörigen wurde Zugang verweigert

Im Prozess berichteten sowohl Angehörige als auch ehemalige Mitarbeiter, dass manche Bewohner eingeschlossen wurden - und dass die Heimleiterin das angeordnet habe. Einige Angehörige durften nach Zeugenaussagen gar nicht erst in die Heime hinein, ebenfalls auf Anweisung der Chefin.

Zeugen schildern dramatische Szenen

Eine Mitarbeiterin der Heimaufsicht sagte, sie habe eine Bewohnerin abgemagert im Dachgeschoss gefunden, die hilflos in einem vergitterten Bett gelegen habe und schwer dehydriert gewesen sei. Ein Kriminalpolizist berichtete, er habe die Frau für tot gehalten, bis sie "Durst, Durst" gesagt habe. "Wir waren schon sehr schockiert von dem Gesamtbild dort", erklärte ein anderer Polizist. Die Tochter der Frau, die als Nebenklägerin auftritt, verließ bei den Schilderungen weinend den Saal.

Neue Beweisanträge könnten Urteil verzögern

Der Angeklagten drohen bei einer Verurteilung bis zu zu zehn Jahre Gefängnis. Der Urteilsspruch könnte sich noch verzögern: Am Dienstag seien neue Beweisanträge beim Gericht eingegangen, über die noch entschieden werden müsse, sagte ein Gerichtssprecher.

Weitere Informationen Prozess um drastische Zustände in Pflegeheim Zeugen berichten von abgemagerten und dehydrierten Bewohnern: Wegen der Zustände in einem Pflegeheim in Krakow steht deren ehemalige Betreiberin seit heute in Güstrow vor Gericht. mehr Pflegeeinrichtungen endgültig geschlossen Monatelang wurde um die Schließung von zwei Pflegeeinrichtungen in Krakow am See gestritten. Nun stellte die Heimaufsicht bei einer Kontrolle fest, dass der Betrieb eingestellt ist. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 21.08.2019 | 08:30 Uhr