Urlauber in MV buchen kurzfristiger

Angesichts von Unsicherheiten wie der Pandemie und steigenden Energiepreisen neigen die Urlauber offenbar zu spontanen Buchungen. "Zum Teil stehen Gäste in den Zimmer-Vermittlungen und wollen jetzt ihre Ferienwohnung", sagt Anne Crämer, Geschäftsführerin der Kur- und Tourismus GmbH in Zingst auf dem Darß. Die Vermieter von Ferienwohnungen hätten sich inzwischen aber darauf eingestellt. Von ähnlichen spontanen Anfragen und Urlaubsbuchungen berichten auch andere Tourismusverbände und Zimmervermittler in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Gründe: Corona und höhere Preise

Als Grund für die Zurückhaltung nennt der Tourismusverband Rügen in erster Linie Unsicherheiten wegen steigender Preise. Die Menschen wissen oftmals noch nicht, welche Kosten tatsächlich auf sie in den nächsten Monaten zukommen, beispielsweise bei den Heizkosten. Zudem sind die Anreise und auch die Unterkunft teurer als in den Vorjahren. Das lässt viele zögern. Als zweiter Grund wird auch die Corona-Pandemie genannt. Durch steigende Infektionszahlen nehmen einige potentielle Urlauber Abstand von einer langfristigen Buchung.

Durchwachsene Buchungslage - noch viele Zimmer frei

Die Buchungslage für die kommenden Monate fällt sehr unterschiedlich aus. Durch die Zurückhaltung sind für den Jahreswechsel in vielen Hotels und Pensionen noch Zimmer frei. In Prerow zum Beispiel rechnet man in der dortigen Vermittlung nicht damit, dass die Unterkünfte ausgebucht sein werden, wie es normalerweise der Fall ist. Gut ein Fünftel ist demnach noch frei. Der Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte berichtet von Rückgängen im Herbst und guten Vorbuchungszahlen für Silvester. Von Rügen heißt es hingegen, die Buchungslage habe sich seit der Pandemie nicht normalisiert und liege deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Einige Betriebe ziehen wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit im Winter sogar eine Schließung in Betracht.

